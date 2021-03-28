Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 58 bin 461 artarak 30 milyon 219 bin 119'a yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 739 artarak 548 bin 828'e ulaştı.

En fazla ölüm California'da

California 3 milyon 600 binden fazla vaka ve 58 bin 815 ölümle ülkede ilk sırada yer aldı. Bu eyaleti 2 milyon 779 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 39 binden fazla vakayla Florida izliyor.

140 milyondan fazla aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 140 milyonu aştı.

Ülkede 91 milyondan fazla kişiye ilk doz, 50 milyon 141 bini aşkın kişiye ise ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.