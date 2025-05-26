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Dünya
AA 26.05.2025 09:40

ABD'de Brown Üniversitesindeki mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin bayrakları taşıdı

ABD'de Brown Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin bayrakları taşıyarak desteklerini ifade etti.

ABD'de Brown Üniversitesindeki mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin bayrakları taşıdı
[Fotograf: AA]

Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende öğrenciler, dayanışmalarını vurgulamak amacıyla Filistin bayrakları taşıdı.

İsrail'in saldırılarına karşı seslerini duyurmak isteyen bazı öğrenciler, Rektör Christina Paxson'un konuşmasını yarıda keserek protesto etti.

"Brown Alumni for Palestine" adlı grup, açıklamasında üniversitenin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ticari ilişkileri kesene kadar bağış yapmayacaklarını duyurdu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğine tepki gösteren üniversite öğrencileri, geçen yıl bahar aylarında haftalarca süren gösteriler düzenlemişti.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla üniversiteye yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi binlerce kişiyi gözaltına almıştı.

Başkan Donald Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadelede eksiklik gösterdiği" gerekçesiyle Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen Brown Üniversitesine verilen 510 milyon dolarlık desteği durdurmayı planladığı belirtilmişti.

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