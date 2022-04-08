Indiana Hayvan Sağlığı İdaresinden yapılan açıklamada, eyaletin Elkhart bölgesindeki ticari ördek çiftliğindeki hayvanlardan numune alındığı duyuruldu.

Açıklamada, laboratuvara gönderilen bu numunelerin sonuçlarının, virüs açısından varsayımsal olarak pozitif çıktığı ifade edildi.

Numunelerin, ABD Tarım Bakanlığına bağlı Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarı'na gönderildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu çiftlikte 4 bin dolaylarında kanatlı hayvan olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ördeklerin itlaf edilip edilmeyeceğine dair bilgi verilmedi.

Yetkililerin bölgedeki diğer çiftliklerdeki kanatlı hayvanlardan da numune alınması için çalışmalara başladığına dikkati çekilen açıklamada, salgının acil halk sağlığı sorunu olmadığı vurgulandı.

ABD'de birçok eyalette kuş gribi salgını gerçekleşiyor

Yıl başından bu yana, ABD'nin birçok eyaletindeki tavuk ve hindi çiftliklerinin yanı sıra Indiana'nın Dubois ve Greene bölgelerindeki 6 hindi çiftliğinde kuş gribi salgını yaşanmıştı.

Indiana, ülkedeki en çok ördek üretiminin yapıldığı eyalet olarak biliniyor.