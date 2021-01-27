Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de bir günde 4 bin 132 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 4 bin 132 artarak 435 bin 540'a yükseldi.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı ise 151 bin 246 artışla 26 milyon 14 bin 892'ye çıktı.
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 768 bini ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 302 milyon 863 bini geçti.
California vakalarda başı çekiyor
Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 221 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 297 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 667 binden fazla vakayla Florida izliyor.
Can kayıplarında ise 42 bin 815 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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