ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 12 bin 671 artışla 33 milyon 555 bin 80'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 286 artarak 602 bin 111 oldu.

California, 3 milyon 809 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 986 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 356 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 614 ve Texas'ta 52 bin 118 olarak kayıtlara geçti.

150 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 177 milyondan fazla kişiye ilk doz, 150 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 977 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 966 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 502 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 389 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.