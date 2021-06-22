Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, sınır kısıtlamalarını 2022'nin ortasına kadar uzattı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Çin, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını gelecek yıl ortasına kadar uzatma kararı aldı.
Wall Street Journal'ın haberine göre, Çinli sağlık yetkilileri, söz konusu kararı COVID-19'un yeni varyantları nedeniyle aldı.
Çin'de son 24 saatte 25 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 91 bin 629'a yükseldi. Ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla koronavirüs aşısı yapılan ülke oldu.
Etiketler: Çin Koronavirüs Tedbirleri
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