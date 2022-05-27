Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ABD'de ulusal basına yansıyan haberlere göre, Pennsylvania'nın Pottstown kentinde bir evde dün gece patlama meydana geldi.
Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 2 kişi kayboldu.
Patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Etiketler: ABD
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