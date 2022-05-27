Rusya Tarım Bakanlığının hükümete sunduğu taslağa göre, pirinç ihracatının 1 Temmuz’dan itibaren 31 Aralık’a kadar durdurulması teklif edildi.

Rus hükümeti, iç piyasada istikrarı korumak daha önce de ayçiçeği yağı ihracatına kota getirmiş, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.