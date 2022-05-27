Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında DSÖ yetkilileri maymun çiçeği virüsüne dair brifing verdi.

DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğinin hayvandan insana bulaşan bir virüs olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef şimdilik bu salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz" dedi.

Briand, maymun çiçeğine karşı aşının gerekliliği konusunda, "Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde" ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar dünyada yaklaşık 200 maymun çiçeği vakasının görüldüğünü aktaran Briand, bu rakamın ilerleyen günlerde artabileceğini kaydetti.

Maymun çiçeğinin yayılımı koronavirüsten farklı

Briand, maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat yasağı veya COVID-19 salgınına karşı uygulanan yasakları DSÖ'nün gerekli görmediğinin ve maymun çiçeğinin yayılımının COVID-19'dan farklı olduğunun altını çizdi.

İlk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 20 ülkeye yayıldı.