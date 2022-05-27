Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan ziyaretçilerini ağırlıyor.

Üniversite öğrencileri İbrahim Alizade, Samir Dadaşzade ve Ayxan Nazımzade'nin "Fingertalk" isimli projesi de TEKNOFEST Azerbaycan'da yarışan projeler arasında yer alıyor.

İşaret diliyle konuşanların hareketlerini kameradan algılayarak yazıya çeviriyor

Proje geliştiricilerinden İbrahim Alizade, dünyada ve Azerbaycan'da işitme engelli çok sayıda insan olduğunu belirterek, bu insanların işaret diliyle birbirleriyle konuştuklarını söyledi.

İşitme engelli bireylerin, işaret dili bilmeyen insanlarla konuşurken fikirlerini rahat bir şekilde ifade edemediğini vurgulayan Alizade, "Biz bu dil bariyerini ortadan kaldırmak için 'Fingertalk' isimli bir yazılım hazırladık. Programımız, işaret diliyle konuşan bireylerin hareketlerini kameradan algılayarak yazıya çeviriyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Makine öğrenmesiyle el hareketlerini yazıya çeviriyor"

Alizade, işitme engelli bireylerin, herhangi bir kurumda fikirlerini ifade etmek için işaret dili bilen birilerine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Geliştirdiğimiz program sayesinde işitme engelli bireyler jestleriyle karşısındaki işaret dili bilmese onlarla anlaşabilecek" diye konuştu.

Sistemlerinin el hareketlerini yazıya dökerken makine öğrenmesini ve yapay zekayı kullandığını aktaran Alizade, şunları kaydetti:

"Farklı insanlardan binlerce şekil ve videoları toplayarak makine öğrenmesiyle sistemimizi oluşturduk. Bu sayede algoritmalar, görüntüdeki hareketi analiz ederek Azerbaycan dilinin yazı formatına çeviriyor. Uygulamamızın hali hazırda bilgisayar üzerinde çalışıyor. İlerleyen zamanlarda mobil uygulamasını da geliştirmeyi planlıyoruz."

Alizade, TEKNOFEST'e katılmanın muhteşem bir his olduğunu belirterek, "Bu tarz etkinlikleri çok seviyorum. Bu etkinlik bizim için ve ülkemizin bilgi ve teknoloji sektörünün büyümesi için önemli bir fırsat. Gençlerin ve çocukların buraya gelmesi onların motivasyonunu artırıyor. Azerbaycan'ın böyle etkinliklere ev sahipliği yapması çok sevindirici" diye konuştu.