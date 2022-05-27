Pasifik ada ülkeleri turunun ilk ayağında Solomon Adaları'nı ziyaret eden Vang, mevkidaşı Jeremiah Manele ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini karalamaya yönelik girişimler olduğunu savundu.

Anlaşmanın, "sosyal düzenin sağlanması, insan yaşamının ve mülkiyetin güvenliğinin korunması, insani yardım ile doğal afetlerle mücadele alanlarında iş birliğini hedeflediğini" ifade eden Vang, "Çin ile Solomon Adaları'nın güvenlik iş birliği üçüncü tarafları hedef almıyor ve adalarda askeri üsler kurma niyetimiz yok" dedi.

Vang, Pasifik ada ülkelerinin egemen ve bağımsız ülkeler olduğunu, kimsenin "arka bahçesi" olmadığını, başkalarına tabi olmadan kendi seçimlerini yapma hakkı bulunduğunu ifade etti.

Güvenlik işbirliği çerçeve anlaşması

Çin ile Solomon Adaları arasında 20 Nisan'da "güvenlik alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası çerçeve anlaşması" imzalandığı duyurulmuştu.

Anlaşmanın taslağı olduğu iddia edilen bir belge, Solomon Adaları'nda muhalefet tarafından internette yayımlanmıştı.

Belgede, anlaşmanın Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmali ve geçiş yapabileceğini öngördüğü ileri sürülmüştü.

Analistler, anlaşmanın, Pekin yönetiminin, Çin vatandaşlarını ve Çin'e ait projeleri korumak için ordusunu kullanmasının önünü açacağı ve ona Pasifik Okyanusu'nun güneyinde kritik askeri üs sağlayacağını ileri sürerek bunun bir "güvenlik paktı" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.