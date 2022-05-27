BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Karabağ’a ilk kez ziyarette bulundu. Bakü'den uçakla Füzuli Havalimanı'na inen Selçuk Bayraktar ve Teknofest ekibi, Zafer yolu üzerinden Şuşa’ya geçti.



Selçuk Bayraktar, Şuşa’da ilk olarak Karabağ Oteli'nin en üst katından şehri izledi.

Ardından Şuşa meydanını gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Aşağı Gövher Ağa Camii'ni inceleyen Bayraktar, festivallere ev sahipliği yapan Cıdır Ovası'na gitti.

Karabağ Ordeni sahibi Selçuk Bayraktar Teknofest kapsamında geldiği Azerbaycan’da Karabağ’ı da ziyaret etti. Şuşa'da incelemelerde bulunan Selçuk Bayraktar bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

"Böylesine bir muharebeye destek olmak en büyük onurdur"

Selçuk Bayraktar'ın lideri olduğu Baykar Teknoloji'nin ürettiği SİHA'ların Karabağ zaferine katkısı büyük. Kurtarılan bölgeleri gezen Bayraktar, duygu dolu anlar yaşadı.

Selçuk Bayraktar, azad edilen topraklarda yürümenin onur olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda hem mühendislik ve teknik ekibim adına bizler için en büyük onurdur böylesine bir muharebeye destek olmak" dedi.

8 Mayıs 1992'de Ermenistan'ın işgal ettiği Şuşa, Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarılmıştı.