Arjantin Sağlık Bakanlığından maymun çiçeği virüsüne (monkeypox) ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; 22 Mayıs'ta vücudunda döküntü ve ateş şikayetiyle tedavi ve karantina altına alınan, 28 Nisan ila 16 Mayıs tarihlerinde İspanya'da bulunmuş, Buenos Aires eyaletinde meskun bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

Bu vakayla Latin Amerika bölgesindeki ilk maymun çiçeği virüsü Arjantin'de görüldü.

1 kişi daha virüs şüphesiyle tedavi altına alındı

Ayrıca İspanya'dan Buenos Aires eyaletine ziyarete gelen bir kişinin maymun çiçeği virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Şüpheli vakanın ülkeye 25 Mayıs'ta geldiği, 26 Mayıs'ta belirtiler göstermeye başladığı ve ilk vakanın rastlandığı kişiyle temasının bulunmadığı duyuruldu.

Maymun çiçeği nasıl ortaya çıktı?

Virüs ilk olarak 1958'de çiçek hastalığına benzer semptomlar gösteren bir maymun üzerinde yapılan araştırmayla ortaya çıktı. Salgına yol açabileceği keşfedildi.

1970'te, virüs Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk kez bir insanda görüldü. Vaka sayısı düşüktü ancak 11 Afrika ülkesine yayılmasının önüne geçilemedi.

2003'te, Amerika Birleşik Devletleri'nde belirlenen maymun çiçeği vakasıyla, hastalık ilk kez Afrika kıtası dışına sıçramış oldu. Vakaların, ülkeye ithal edilen köpeklerden, yakın temas yoluyla bulaştığı belirlendi.

Toplam 81 vaka rapor edildi, hiçbiri ölümle sonuçlanmadı. Virüs 2017'de, bu kez Nijerya'da ortaya çıktı.

Çoğunlukla Afrika ülkelerinde tropikal yağmur ormanlarının yakınında görülen virüs yeniden gündemde. Bildirilen vakaların büyük kısmı Avrupa'da kaydedildi.