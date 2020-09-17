Ağustos ayında kapalı bir alanda gerçekleşen ve 60 kişinin katıldığı düğün, bölgede koronavirüs vakalarında hızlı bir artışa yol açtı.

Halk sağlığı uzmanları, düğünde sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve konukların maske takmadığını açıkladı.

Düğün sonrası 176 kişiye koronavirüs bulaştı, 7 kişi öldü.

Düğüne katılan bir kişini bakım evinde diğer bir kişinin ise hapishanede çalıştığı öğrenildi.

Bölgede 50'den fazla kişinin bir aray gelmesi yasak.