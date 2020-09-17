Haber Giriş: Kaynak: The Mercury News
ABD'de bir düğün: 60 davetli, 176 vaka, 7 ölü
ABD'nin Maine eyaletinde yapılan bir düğün yeni bir koronavirüs dalgası yarattı. 176 kişiye koronavirüs bulaştı, 7 kişi hayatını kaybetti.
Ağustos ayında kapalı bir alanda gerçekleşen ve 60 kişinin katıldığı düğün, bölgede koronavirüs vakalarında hızlı bir artışa yol açtı.
Halk sağlığı uzmanları, düğünde sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve konukların maske takmadığını açıkladı.
Düğün sonrası 176 kişiye koronavirüs bulaştı, 7 kişi öldü.
Düğüne katılan bir kişini bakım evinde diğer bir kişinin ise hapishanede çalıştığı öğrenildi.
Bölgede 50'den fazla kişinin bir aray gelmesi yasak.
Etiketler: abd düğün vaka koronavirüs salgınSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:13
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