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ABD: Rusya ve Çin uzayı savaş alanına çevirdi
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çin ve Rusya'yı uzayı savaş alanına çevirmekle suçladı. “Katil uydularla uzayı silahlandırdılar” dedi.
Washington-Moskova-Pekin hattındaki gerilim uzaya sıçradı.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ve Çin'i savaş peşinde koşmakla suçladı.
Rusya'nın uzaya gönderdiği füze atabilen uyduları, 'katil uydular' olarak tanımladı.
Esper, "Çin ve Rusya bir zamanlar barış alanı olan uzayı, savaş bölgesine çevirdi. Katil uydularla uzayı silahlandırdılar" dedi.
Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzay yarışı Venüs’te yaşam izine rastlanması üzerine iyice kızıştı.
Venüs'ün atmosferinde, sadece mikrobiyolojik ortamlarda oluşabilen fosfinin keşfedildi.
Ardından Rusya Uzay Ajansı, 'Venüs Rus gezegenidir' açıklaması yaptı.
Etiketler: abd rusya uzay savaş katil uydularSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:27
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