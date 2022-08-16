ABD'de okullara yönelik saldırıların artması, bir anneyi harekete geçirdi.

5 yaşındaki oğluna kurşun geçirmez çanta alan anne, silahlı saldırı anında neler yapacağını tek tek öğretti.

İki çocuk annesi Cassie Walton Oklahoma eyaletinin McAlester kentinde yaşıyor.

22 yaşındaki anne, daha önce silahlı saldırıda 13 kişinin öldürüldüğü bir lisede okudu ve okuldaki güvenlik tatbikatlarına katılarak büyüdü.

Anne, oğluna okuluna silahlı saldırı olursa neler yapması gerektiğini anlattı

Oğlunu anaokuluna başlatmak için gün sayan anne, öğrendiklerini oğluna da anlattı.

O anları da kameraya alarak sosyal medyada paylaştı. Walton'ın videosu sosyal medyada 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Ancak ülkede silahlı okul saldırılarının sebep olduğu endişenin boyutunu da gözler önüne sermiş oldu.

ABD'de engellenemeyen bireysel silahlanmaya karşı kişiler kendi imkanları doğrultusunda önlem almaya çalışıyor.

Daha önce de Michigan eyaletinde, okullarda öğrencilere şeffaf sırt çantası kullanma zorunluluğu getirilmişti.