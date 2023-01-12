ABD’de Başkan Biden’ın eski Başkan Obama’nın yardımcılığını yaptığı döneme ait sakladığı yeni gizli belgeler ortaya çıktı.

Beyaz Saray belgelerin Biden’ın Delaware’daki evinin garajında olduğunu açıkladı.

Biden da belgelerin garajında olduğunu kabul etti ve "İş birliği içinde olacağım" dedi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Joe Biden'ın ofisinde ve konutundan bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı atandığını duyurdu.

Biden'ın ofisinden çıkan "gizli belgeler"

Sauber, 9 Ocak'ta, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu ifade eden Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Biden, Trump'a yorum yapmıştı

Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

Trump'ı bu konuda eleştiren Biden'ın da konutundan gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler Başkan Biden'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.

Adalet Bakanlığı söz konusu belgelere ilişkin incelemesini sürdürüyor.