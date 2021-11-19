Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi eyaletlerden oluşan grup, tüketici koruma yasalarının çiğnenip çiğnenmediğini belirlemek için Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta'yı araştırıyor.

Araştırma, eski bir Meta çalışanının şirketin ürünlerinin çocuklara zarar verebileceğini bildiğine dair ifade vermesinin ardından geldi.

Meta sözcüsü, platformlarının sağlıksız olduğu iddialarını reddetti.

Soruşturmayı duyuran Demokrat Partili Massachusetts Başsavcısı Maura Healey, "Facebook veya Meta, Instagram'ın gençler arasında depresyon, yeme bozuklukları ve intiharla bağlantılı olduğunu biliyor. Herhangi bir yasanın çiğnenip çiğnenmediğini belirleyeceğiz ve kötüye kullanımı tamamen sonlandıracağız." dedi.

Cumhuriyetçi Nebraska Başsavcısı Doug Peterson, şirketlerin çocukları daha uzun ekran süresi etkileşimi ve veri çıkarma için manipüle ettiğini iddia etti.

New York Başsavcısı Letitia James, "Bu sosyal medya platformları son derece tehlikeli ve gençlerde hem fiziksel hem de zihinsel zarara neden olduğu kanıtlandı" dedi.

Ne olmuştu?

"Facebook Muhbiri" olarak bilinen Frances Haugen, ay başında CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında, şirket içi belgeleri Wall Street Journal'a ve federal birimlere sızdırdığını açıklamıştı.

Facebook'un iç araştırmalarının, nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, geçen yıl Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kaldırdığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etmişti.

Haugen, Facebook'un 2019'dan beri çalıştığı ilgili "sivil bütünlük" birimini 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra dağıtmasının ardından şirkete güveninin kalmadığını ve işinden ayrıldığını kaydederek, "Facebook, tekrar tekrar gösterdi ki kar etmeyi güvenliğe tercih ediyor" diye konuşmuştu.

Raporlardaki bulgular tartışmaya neden oldu

Facebook üst yöneticisi Nick Clegg ise, Haugen'in iddialarının "yanıltıcı" olduğunu öne sürerek eldeki kanıtların, Facebook'un veya daha genel olarak sosyal medyanın, kutuplaşmanın başlıca nedeni olduğu fikrini desteklemediğini savunmuştu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, eylül ayı ortasında yayımladığı haberde, Facebook ürünleri ile çocuk ve gençlerin zihin sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmış, Facebook'un şirket içinden sızan raporlardaki bulgular tartışmalara neden olmuştu.