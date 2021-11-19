Ülkede kayıtlı yaklaşık 15 milyon seçmen, devlet başkanı ile yardımcısının yanı sıra, Senatonun 50 üyesinden 27'si ve Temsilciler Meclisinin 155 üyesini belirlemek için sandık başına gidecek.

Kamuoyu araştırmalarına göre seçimde adaylardan Boric ile Kast öne çıkıyor.

Seçimde, bir adayın ilk turda geçerli oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda, en çok oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tur seçimleri 19 Aralık'ta düzenlenecek.

Anketler ikinci tura işaret ediyor

Anket sonuçları, bir adayın tek başına oy çoğunluğunu elde edemeyeceğine ve seçimin ikinci tura kalacağına işaret ediyor.

Zorlu seçim sürecinin sert atmosferi

Boric'in ittifakından senatör adayı Karina Oliva'nın seçim kampanyaları için aldığı ödeneklerde yolsuzluk yaptığı iddiaları, belirsizliğin hakim olduğu seçim tansiyonunu yükseltti.

Seçime günler kala temsil ettiği ittifakın adının yolsuzlukla anılmasına ilişkin Boric, Oliva hakkında yapılan şikayeti "ciddi" olarak nitelendirdi ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.