İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan ABD polis departmanının bir teknoloji firmasıyla çalışarak kullanıcı verilerini analiz ettiği haberinin ardından polis departmanı ve Facebook arasında yeni bir kriz yaşandı.

Sahte hesapların oluşturulmasını ve kullanılmasını yasaklayan Facebook, Los Angeles Polis Departmanı'na sahte hesap oluşturmayı bırakması çağrısı yaptı.

Facebook'un başkan yardımcısı Roy Austin , "LAPD eğitim belgeleri, Facebook'u memurlara sahte sosyal medya hesapları kurmaları konusunda tavsiyede bulunmak için açık bir örnek olarak kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda belgeler, LAPD politikalarının memurların 'çevrimiçi soruşturma faaliyeti' için sahte hesaplar oluşturmasına izin verdiğini de gösteriyor" dedi.

Austin'in mektubunda yer ilan ifadeler şöyle:

"Bu tür politikaların meşruiyeti LAPD'ye bağlı olsa da, memurlar, hizmetlerimizde hesap oluştururken Facebook'un politikalarına uymalıdır. Polis Departmanı, Facebook'ta sahte hesapların kullanımını, başkalarının kimliğine bürünmeyi ve bilgi toplamayı içeren tüm faaliyetleri durdurmalıdır."

LAPD'nin kullandığı yazılım

Kâr amacı gütmeyen kuruluş Brennan Adalet Merkezi tarafından elde edilen belgeler, 2019 yılında LAPD'nin, arkadaşlarının hesapları da dahil olmak üzere şüphelilerin sosyal medya ağlarından veri toplamak için Voyager Labs'ın sosyal medya gözetim yazılımını kullandığını gösterdi.

Voyager Labs, yazılımının, kullanıcıların niyetlerini ve inançlarını ayırt etmeye yardımcı olmak da dahil olmak üzere, suçları çözmeye yardımcı olmak için büyük miktarda veriyi analiz edebildiğini iddia ediyor.

LAPD, e-postalarda, yazılımın özellikle sokak çetelerinin çevrimiçi faaliyetlerini araştırmak için yararlı olduğunu ve soygun ve cinayet bölümünün kanıt toplamasına yardımcı olmak için çok önemli olduğunu söyledi.