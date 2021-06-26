Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de balon kazası: 4 ölü
ABD'nin New Mexico eyaletinde, turistleri gezdiren bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
New Mexico'nun en büyük şehri olan Albuquerque'da, gökkuşağı renkli balonun elektrik hatlarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Polis sözcüsü Gilbert Gallegos, şehrin batı yakasında sabah erken saatlerde yaşanan kazada balon pilotunun da hayatını kaybedenler arasında olduğunu açıklarken, isimler konusunda bilgi vermedi.
Gallegos, 13 bin eve elektrik sağlayan yüksek gerilim hattı tellerine dolanan balonun bir süre sonra bir evin çatısına, turistlerin bindiği tekne kısmının ise şehrin bir sokağına düştüğünü kaydetti.
Etiketler: ABD
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