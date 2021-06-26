Vatikan basınındaki haberlerde, Vatikan'ın bir dönem Papa 2. Ioannes Paulus'a (2. John Paul) yakın isimlerden olan Kardinal Dziwisz'in, Krakov Başpiskoposluğu yaptığı 2005-2016'da cinsel istismar vakalarını örtbas ettiği suçlamalarını incelemek üzere Kardinal Angelo Bagnasco'yu görevlendirdiği belirtildi.

Vatikan'ın Varşova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Vatikan'ın talebi üzerine Kardinal Bagnasco'nun Kardinal Dziwisz hakkındaki iddiaları incelemek üzere 17 Haziran'da gittiği Polonya’daki ziyaretini bugün tamamladığı kaydedildi.

Kardinal Bagnasco'nun Polonya'da bir dizi toplantıya katıldığı, bu ziyaretinde edindiği bilgi ve belgelere ilişkin raporunu Vatikan'a sunacağı ifade edildi.

2005'te hayatını kaybeden Papa 2. Ioannes Paulus'un yanında çalışan 82 yaşındaki Kardinal Dziwisz'in hakkındaki örtbas suçlamalarını ise reddettiği bildirildi.