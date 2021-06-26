Almanya’nın Ludwigsburg kentindeki Gartner Müzayede Evi nadide pulu açık artırmada satışa sundu.

Açık artırma 42 milyon lira ile başladı. Dünyanın en pahalı posta pullarından biri olan Kızıl Mauritius 85 milyon liraya alıcı buldu. Pulun yeni sahibinin kimliği açıklanmadı.

Dünyada sadece 3 tane var

Üzerinde özel bir damga bulunan kırmızı pul, ilk kez bir kostüm balosu için gönderilen bir davetiyenin zarfında kullanılırken, söz konusu zarflardan dünyada 3 adet bulunuyor.

Satılık olmadığı belirtilen diğer 2 zarftan biri İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’de, diğeri ise İngiltere’nin başkenti Londra'daki Britanya Kütüphanesi’nde bulunuyor.