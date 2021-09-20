Kaza Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde meydana geldi.

Askeri uçak, eğitim uçuşu esnasında düştü. Uçakta bulunan iki pilot, kazadan hemen önce uçaktan çıkmayı başardı. Düşen askeri uçak ise üç eve çarptı, çarpmanın etkisiyle yangın çıktı.

Olayda 2'si pilot 5 kişi yaralandı, yaralı pilotlar hastaneye kaldırıldı. Diğer 3 kişinin de hafif yaralandığı açıklandı.

Kaza bölgesinde çıkan yangın ise söndürüldü.