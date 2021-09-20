Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TC-TRK" uçağıyla ABD'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.
Etiketler: ABD Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
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