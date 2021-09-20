Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 02:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransız polisinin bir kişiyi darbettiği olaya soruşturma
Fransa'da, polisin bir kişiyi darbettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından olaya ilişkin idari soruşturmanın açıldığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Paris'in banliyölerinden Noisy-le-Grand'da 17 Eylül'de iki polisin 22 yaşındaki genci yere yatırdığı, üçüncü polisin ayağıyla kafasına vurduğu ve yumruk attığı görülüyor.
Paris Savcılığından yapılan açıklamada, gencin polise şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ve bugün yargılanacağı aktarıldı.
Gencin avukatı Arie Alimi ise müvekkiline polis tarafından şiddet uygulandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Etiketler: Fransa
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