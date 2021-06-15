Minneapolis Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, polis şiddetini protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldü.

Olayda ağır yaralanan bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yaralanan diğer 3 kişi ise tedavi altına alındı.

Saldırgan, göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.