Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 03:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de araçlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürüldü. 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Minneapolis Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, polis şiddetini protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldü.
Olayda ağır yaralanan bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yaralanan diğer 3 kişi ise tedavi altına alındı.
Saldırgan, göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: ABD
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