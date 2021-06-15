Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 00:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus ve Bahreyn'de can kayıpları arttı
Koronavirüs kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 13 bin 567'ye, Bahreyn'de 1236'ya yükseldi.
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 52 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1316 kişinin enfekte olduğu ve 1716 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 13 bin 567'ye, vakaların 370 bin 224'e, iyileşenlerin 323 bin 201'e çıktığı ifade edildi.
Bahreyn'de can kaybı 1236'ya yükseldi
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 792 kişinin enfekte olduğu, 1495 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Açıklamada, ölü sayısının 1236'ya, vakaların 259 bin 523'e, iyileşenlerin 246 bin 74'e yükseldiği aktarıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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