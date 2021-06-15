Nijerya'da ilk saldırı Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde düzenlendi, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Plateau eyaletinin Bassa bölgesi de silahlı saldırganların hedefi oldu. Saldırıda da 14 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Birçok ev yandı ve çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

