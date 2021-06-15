Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 01:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nijerya'da silahlı saldırı: 25 ölü
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da ilk saldırı Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde düzenlendi, 11 kişi yaşamını yitirdi.
Plateau eyaletinin Bassa bölgesi de silahlı saldırganların hedefi oldu. Saldırıda da 14 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Birçok ev yandı ve çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.
Saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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