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Dünya
AA 17.05.2023 22:29

ABD'de 6 yıl önce annesi tarafından kaçırılan kız çocuğu bulundu

ABD'de 6 yıl önce kaybolan ve Netflix'te "Çözülmemiş Gizemler" adlı programa konu olan Illinois'lu kız çocuğunun kendisini kaçıran annesiyle North Carolina eyaletinde yaşadığı ortaya çıktı.

ABD'de 6 yıl önce annesi tarafından kaçırılan kız çocuğu bulundu
[Fotograf: AA]

2017'de 9 yaşındayken annesiyle gittiği doğa kampından kayıplara karışan Kayla Unbehaun, 6 yıl sonra kendisini televizyondan tanıyan bir kişinin ihbarı ile Asheville'de bulundu.

Asheville polisi tarafından yapılan açıklamada, şu anda 15 yaşında olan Kayla'nın, bir alışveriş merkezinde tespit edildikten sonra alınarak velayeti bulunan babası Ryan Iserka'ya teslim edildiği, annesi Heather Unbehaun'un da "çocuk kaçırmaktan" gözaltına alındığını belirtildi.

40 yaşındaki anne Unbehaun'un 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve 11 Temmuz'da Illinois'a nakledilerek mahkemeye çıkacağı kaydedildi.

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu üzerinden açıklama yapan baba Iserka, "Kayla'nın güvenli bir şekilde eve dönüşünden dolayı aşırı sevinçliyim. Bu konuda herkese teşekkür eder, bu yeni başlangıçta bize mahremiyet sağlanmasını rica ederiz." ifadelerini paylaştı.

Velayeti babası Ryan Iserka'da olan Kayla'dan, kendisiyle denetimli görüşme izni bulunan annesi ile 4 Temmuz 2017'de gittiği bir doğa kampından sonra bir daha haber alınamamıştı.

Anne Unbehaun için "çocuk kaçırma" suçlamasıyla arama kararı çıkarılırken, Kayla'nın kayboluşu, aile üyeleri veya akrabalar tarafından çocuk kaçırmaları da konu edinen Netflix'te Kasım 2022'de yayınlanan "Çözülmemiş Gizemler" programında yer almıştı.

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne göre FBI'ın 2022 kayıtlarına göre ABD genelinde 360 bine yakın kayıp çocuk bulunuyor.

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