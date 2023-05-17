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Dünya
AA 17.05.2023 22:20

En zehirli mantarlardan "köygöçüren"in panzehri bulunmuş olabilir

Yeni bir araştırmada, en zehirli mantarlardan biri olarak bilinen "köygöçüren"in panzehrinin bulunmuş olabileceği duyuruldu.

En zehirli mantarlardan "köygöçüren"in panzehri bulunmuş olabilir
[Fotograf: DHA]

New Atlas'ın haberine göre, Çin'deki Sun Yat-sen Üniversitesinde yapılan yeni bir araştırmada, en zehirli mantarlardan "köygöçüren"in muhtemel panzehrinin bulunduğu belirtildi.

Araştırmada bilim insanları, ABD Federal Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanan, Kümelenmiş Düzenli Aralıklı Kısa Palindromik Tekrarlar (CRISPR-Cas9) olarak adlandırılan genom düzenleme yöntemini kullandıklarında, kimyasalların köygöçüren mantarının ürettiği toksinleri etkisiz hale getirebildiğini ve kobay farelerin hayatlarını kurtarabildiğini tespit etti.

CRISPR-Cas9, DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan yöntem olarak biliniyor. CRISPR-Cas9 ile bakteri ve virüs bulaşmış hücrelerin genetiğiyle oynanarak ilaç kullanılmadan tedavi edilebiliyor.

Köygöçüren verilen yöntemin denendiği farelerden yüzde 50'si kurtulurken, yöntemin uygulanmadığı farelerden ise yalnızca yüzde 10'u hayatta kaldı.

Ancak araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin etkisinin ancak gerçek vakalarda test edildikten sonra anlaşılacağını aktardı.

Gösterişli bir mantar olan köygöçüren, yenilebilen bir mantarın yanında yetişebiliyor. Ayırt edebilmek için dikkat çekici bazı özelliklerinin bilinmesi gerekiyor.

Üst kısmı yeşil olan mantarın, alt kısmının ise beyaz olduğu biliniyor. Ayrıca diğer zehirli mantarlarda olduğu gibi kök kısmında yumurtaya benzer bir bölüm bulunuyor.

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