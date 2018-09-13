ABD'de 5 kişiyi öldüren silahlı saldırgan intihar etti

ABD'de bireysel silahlanma yine katliama sebep oldu.

California eyaletinin güneyinde yer alan Bakersfield kentinde, kimliği açıklanmayan silahlı saldırganın önce karısını vurduğu, daha sonra yakınlardaki 4 kişiyi de art arda vurarak öldürdüğü belirtildi.

Kaçamayacağını anlayan saldırgan intihar etti

Olayın meydana geldiği Kern bölgesi şerifi Donny Youngblood, yanında çocuğu da bulunan bir kadının aracına el koyduğunu ve olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırganın aynı silahla intihar ettiğini aktardı.

Saldırının sebebine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Eyalet polisi katliamın 10-15 dakika içerisinde gerçekleştiğini belirtti.

Bölgede inceleme yapan polisin saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA