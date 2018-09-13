'Korku: Beyaz Saray'da Trump' kitabı, ABD'de satış rekoru kırdı

Amerikalı gazeteci Bob Woodward'ın kaleme aldığı "Korku: Beyaz Saray'da Trump" isimli kitabı ilk 24 saatte 750 binden fazla satıldı.

Kitap, Beyaz Saray'da yaşananlardan Trump'ın danışmanlarıyla ilişkilerine kadar pek çok konuyu içeriyor.

Kitabın en dikkat çeken kısımlarından biri ise Trump'ın bakanlarına karşı söylediği iddia edilen sözler.

İddiaya göre Trump Adalet Bakanı Jeff Sessions için "zihinsel özürlü, aptal bir güneyli" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un ise yüzüne karşı "Sana güvenmiyorum, artık müzakerelerde yer almanı istemiyorum." dediği öne sürüldü.

"Trump'ın Esed'i öldürmek istediği" iddiası yer aldı

Woodward, kitabında, Suriye'de 2017'deki kimyasal silahlı saldırı sonrasında Başkan Trump'ın Beşar Esed için "Şu lanet katili öldürelim" dediği iddiasına yer verdi.

Trump çevresince çokça eleştirilen "Korku: Beyaz Saray'da Trump" isimli kitap, Amerikalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

En hızlı satışı yapılan kitaplar arasına girdi

Kitap, 2015 yılında yayımlanan "Tespih Ağacının Gölgesinde" adlı romandan sonra "en hızlı satışı yapılan" kitap olarak değerlendirildi.

Daha yayımlanmadan Amerikan kamuoyunda tartışmalara yol açan kitaba Trump cephesinden eleştiri gelmiş, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kitabın "uydurma birçok hikaye içerdiğini" ve "yanlışlarla dolu olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: TRT Haber