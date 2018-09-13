Irak'ta bombalı saldırı: 6 ölü, 43 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzey batısında Selahaddin iline bağlı Hacac kasabası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği öğrenildi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan 4 araç kullanılamaz hale gelirken ve bir restoran da büyük hasar gördü.

Ölüm üçgeni adı verilen Kerkük, Selahaddin ve Diyale arasındaki bölgede zaman zaman sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA