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Irak'ta bombalı saldırı: 6 ölü, 43 yaralı

Irak’ın Selahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

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Irakta bombalı saldırı: 6 ölü, 43 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzey batısında Selahaddin iline bağlı Hacac kasabası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği öğrenildi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan 4 araç kullanılamaz hale gelirken ve bir restoran da büyük hasar gördü.

Ölüm üçgeni adı verilen Kerkük, Selahaddin ve Diyale arasındaki bölgede zaman zaman sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Irak, bombalı saldırı
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