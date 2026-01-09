ABD'de 5 eyaletten Trump yönetimine dava

ABC News'ün haberine göre Demokrat Kaliforniya, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York eyaletlerindeki başsavcılar, Trump yönetimine karşı dava açtı.

New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde açtıkları davada başsavcılar, fon dondurma hamlesini "anayasaya aykırı yetki suistimali" olarak niteledi.

Başsavcılar, açtıkları davada mahkemeden Trump yönetiminden fon dondurma işlemini durdurması ve fonları serbest bırakması talimatı vermesini talep etti.

New York Başsavcısı Letitia James, "En savunmasız aileler, bu (Trump) yönetimin kaos ve intikam kampanyasının yükünü taşıyor." açıklamasında bulundu.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta da Trump yönetiminin dondurduğu sosyal fonun yaklaşık yarısının, eyaletteki programları desteklediğini belirtti.

Fonlar

ABD yönetimi, bu hafta 5 eyalet kapsamlı Çocuk Bakımı ve Geliştirme, Muhtaç Aileler için Geçici Yardım, Sosyal Hizmetler Blok Hibesi fonlarını dondurmuştu.

Dondurulan sosyal güvenlik fonları, bu eyaletlerde çocuklara ve düşük gelirli ailelere yardım amacıyla tasarlanan programlar için federal finansman sağlıyor.