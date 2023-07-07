Çok Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.07.2023 21:06

ABD'de 2019'daki silahlı saldırının failine 90 kez müebbet hapis cezası verildi

ABD'nin Teksas eyaletinde 2019'da bir mağazada Latin kökenlileri hedef alarak silahlı saldırı düzenleyen ve 23 kişiyi öldüren sanık, 90 kez müebbet hapis cezası aldı.

ABD'de 2019'daki silahlı saldırının failine 90 kez müebbet hapis cezası verildi
[Fotograf: AA]

Teksas'a bağlı El Paso kentinde 2019'da Latin halkları hedef alarak silahlı saldırı düzenleyen Patrick Crusius isimli zanlının cezası belli oldu.

Federal Yargıç David Guaderrama, iki gün süren yargılama sürecinin ardından Crusius'u 90 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

24 yaşındaki zanlı, şubat ayında hakkındaki "nefret" ve "silahlı saldırı" suçlamalarını kabul etmişti.

Teksas eyaletinde yürütülen ayrı bir davada da idam istemiyle yargılanan Crisus, burada hakkındaki "birinci derecede cinayet" suçlamasını reddetmişti.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında 2019'da düzenlenen silahlı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:17
BM Genel Sekreteri, tahıl girişiminin sürdürülmesinin önemini vurguladı
21:17
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı
21:10
ABD'li Senatör Graham, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olması gerektiği" mesajını verdi
20:58
Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı
20:51
Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı
20:29
Kayseri'de pikap ile işçi servisi çarpıştı: 21 yaralı
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı
FOTO FOKUS
Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı
Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ