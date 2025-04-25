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Dünya
AA 25.04.2025 04:33

ABD'de 1915 Ermeni iddialarına karşı protesto düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan Türk-Amerikan toplumu üyeleri, 1915 olaylarının Ermeniler tarafından çarpıtılmasını protesto etti.

ABD'de 1915 Ermeni iddialarına karşı protesto düzenlendi

ABD'nin bir çok farklı eyaletinden gelerek Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan Türkler, Ermenilerin 1915 yılında yaşandığını iddia ettiği olayların gerçeği yansıtmadığını, ABD vatandaşlarına duyurmak için protesto düzenledi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve diğer bazı Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen topluluk, Ermeni terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği Türk diplomatların fotoğraflarını taşıdı ve saygı duruşunda bulundu.

ABD'de 1915 Ermeni iddialarına karşı protesto düzenlendi

1915 olaylarını protesto eden Ermenilerin yürüyüşüne tepki göstermek için toplanan Türk toplumu, asılsız Ermeni iddialarına karşı Türk bayrakları ve taşıdıkları dövizlerle saatlerce nöbet tuttu.

ABD'de 1915 Ermeni iddialarına karşı protesto düzenlendi

Tarihin bir döneminde yaşananların Ermeni diasporası tarafından çarpıtıldığı vurgulanan gösteride, ABD'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Ahıska Türkleri ve bazı diğer diaspora üyeleri de Türk toplumunu yalnız bırakmadı.

ABD'de 1915 Ermeni iddialarına karşı protesto düzenlendi

Öte yandan, mesai bitiminde Ermenilerden oluşan az sayıda bir grup, Washington'daki Azerbaycan Büyükelçiliği, Türk Büyükelçiliği ve Büyükelçilik konutu önünden slogan atarak geçti.

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ABD Ermeni Diasporası Azerbaycan
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