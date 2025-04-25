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Dünya
AA 25.04.2025 03:16

ABD Yemen'e 6 hava saldırısı düzenledi

ABD ordusuna ait savaş uçaklarının, Yemen'in Marib ve Amran illerini hedef alan 6 hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

ABD Yemen'e 6 hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD ordusu Marib'in Medgal ilçesine 4, Amran'ın Harf Süfyan ilçesine 2 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.

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