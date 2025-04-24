Suriye Savunma Bakanlığı: Hizbullah'ın saldırıları sonrası Lübnan ordusuyla iletişim halindeyiz

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Savunma Bakanlığı, Hizbullah'ın Lübnan'dan Humus'un batısında yer alan El-Kusayr bölgesine yönelik saldırısı sonrası açıklama yaptı.
Açıklamada, Bakanlığın iletişim halinde olduğu Lübnan ordusunun talebi üzerine saldırıların kaynağına yönelik karşı taarruzların durdurulduğu belirtildi.
Ayrıca açıklamada, Lübnan ordusunun, Suriye topraklarını hedef alan saldırıların takibini ve sorumluluğunu üstlendiği kaydedildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Savunma Bakanlığından bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hizbullah'ın Lübnan'dan Humus'un batısında yer alan El-Kusayr bölgesindeki Suriye askeri birliklerine 5 roketle saldırdığını duyurmuştu.
Suriye askeri birliklerinin saldırıya karşılık verdiği, olaylarla ilgili Suriye Savunma Bakanlığının Lübnanlı muhataplarıyla iletişime geçerek durum değerlendirmesi yaptığı bildirilmişti.
Lübnan'ın Suriye sınır hattındaki Havş es-Seyyid Ali ve Maşrafa beldelerinde geçen ay çatışmalar çıkmıştı.
SANA, Lübnan'ın Kasr beldesinde konuşlanan Hizbullah unsurlarının Humus kırsalını top ve ağır makineli silahlarla hedef aldığını duyurmuştu.