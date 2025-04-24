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Dünya
AA 24.04.2025 22:46

Pakistan'dan terör saldırısı açıklaması: Sahte bayrak operasyonu olabilir

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısının "sahte bayrak operasyonu" olduğundan şüphelendiklerini belirtti.

Pakistan'dan terör saldırısı açıklaması: Sahte bayrak operasyonu olabilir

Al Jazeera'ya konuşan Asıf, ülkesi ile Hindistan arasındaki son gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Asıf, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının dikkatlice organize edilmiş olduğunu öne sürerek "Bunun, bir sahte bayrak operasyonu olduğundan kuvvetli şekilde şüpheleniyoruz." ifadesini kullandı.

Hint yetkililerin Pakistan'ın saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını şiddetle reddeden Asıf, ülkesinin Cammu Keşmir'deki silahlı gruplarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

Tarihte ilk kez 16. yüzyılda kullanılan "sahte bayrak" terimi, bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmak için yasal gerekçe üretmek amacıyla çeşitli hileler uygulayarak düzenlediği siyasi ve askeri eylemler olarak tanımlanıyor.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü. Modi, başkente varışının hemen ardından üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Hint yetkililer, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuştu.

Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Pakistan hükümeti, ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971’deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması’nı da askıya alabileceğini ima etmişti.

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