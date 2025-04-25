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Gündem
AA 25.04.2025 00:36

Dışişleri Bakanlığı, Benin'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Benin'in kuzeyinde 50'den fazla askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Benin'deki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısında 50'den fazla Beninli askerin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Benin halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Olay

Benin Hükümet Sözcüsü Wilfried Leandre Houngbedji, 17 Nisan'da Burkina Faso ile Nijer sınırında yer alan "W Milli Parkı'nda" düzenlenen terör saldırısında 54 askerin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Saldırıyı El Kaide bağlantılı terör örgütü üstlenmişti.

Burkina Faso ile Nijer'in komşusu Benin'in 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

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Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı Nijer
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