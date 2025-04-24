Bakan Uraloğlu: Altyapıyı iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un deprem sonrası ulaşım ve iletişim tablosunu değerlendirdi.

Uraloğlu, demir, deniz, hava ve karayollarında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu yapılarında ciddi bir problemin yaşanmadığını ifade etmek isterim" dedi.

Bakan Uraloğlu, depremin haberleşmeye etkisini şu sözlerle anlattı:

"Kamuoyunda haberleşme ve iletişimle illgili bazı problemlerin yaşandığı. Biz 2019 Silivri depreminden sonra İstanbul'daki kapasitemizi çok ciddi bir miktarda arttırdık. Normalde, normalin 7 ile 10 katı bir çağrı olduğunu ve bunun ses çağrısı yani GSM haberleşme noktasında ses çağrısı olduğunu ve 2 kat da internet tabanlı görüşmeler üzerinde bir artış olduğunu ve burada özellikle GSM üzerinden yapılan çağrıların karşılandığını yüzde 25'likbir karşılamama maalesef olduğunu belirtmek isterim. İnternet tarafında bunun olmadığını görüyüroruz. Özellikle yoğun anlarda, kriz anlarında internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını tavsiye ediyorum.Bugün 3 tane operatörle de gerekli değerlendirmeleri yaptık. Mutlaka altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları yapacağız".