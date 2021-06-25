ABD'nin Miami kentindeki 12 katlı bir bina saniyeler içinde çöktü.

Bölgeye ambulans ve itfaiye ekibinin yanı sıra arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

35 kişi tahliye edildi

Apartmanın yıkılmayan bölümünden 35 kişi tahliye edildi.

Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: Reuters]

90'dan fazla kişinin olduğu düşünülüyor

Yıkılan bölümlerde 90'dan fazla kişinin bulunduğu düşünülüyor.

Ekipler şu ana kadar biri çocuk iki kişiyi enkazdan kurtardı.

Apartman sakinlerinin çoğunun başka ülkelerden olduğu açıklandı.

Kazazede yakınlarından ABD'ye seyahat etmek isteyenlere vize konusunda yardımcı olunacağı belirtildi.