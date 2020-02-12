ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının, bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede kurulması planlanan karantina kampları için askeri üslerin kullanımı talebine olumlu yanıt verildiği bildirildi.

Açıklamada Hawaii, Illinois, Teksas, Kaliforniya, Georgia, New York, Washington eyaleti, Washington DC, New Jersey ve Michigan uluslararası havalimanları olmak üzere 11 havalimanının yakınlarında bulunan askeri alanlarda yeni karantina kamplarının hizmete girdiği ifade edildi.

Öte yandan yetkililer, Çin’in Wuhan kentinden geçen hafta tahliye edilerek ABD’ye getirilen 800 Amerikan vatandaşının, Colorado, Fort Carson ve Kaliforniya eyaletlerinde Travis Hava Kuvvetleri üslerinde zorunlu olarak karantina altında tutulduklarını bildirdi.