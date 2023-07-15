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Dünya
AA 15.07.2023 00:10

ABD'de 10 kişinin ölümüyle ilgili seri cinayet zanlısı yakalandı

ABD’nin New York kentinde bir mimar, eyaletin Long Island bölgesinde 2010’dan beri çözülemeyen en az 10 kişinin ölümüyle bağlantılı seri cinayetlerin zanlısı olarak gözaltına alındı.

ABD'de 10 kişinin ölümüyle ilgili seri cinayet zanlısı yakalandı
[Fotograf: Reuters]

ABD medyasında yer alan haberlerde, “Gilgo Beach cinayetleri” olarak bilinen ve 2010’dan beri en az 10 kurbanın kalıntısının bulunduğu cinayetler için zanlının bugün hakim karşısına çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.

Suffolk İlçe Yöneticisi Steve Bellone, New York'taki Gilgo Beach cinayetleriyle bağlantılı olarak isim vermeden bir kişinin gözaltına alındığını doğrulayarak, bu dava üzerine çalışmayı hiç bırakmadıklarını ve kurbanların aileleri için bu esrarengiz cinayetleri sonuçlandıracaklarını söyledi.

New York Valisi Kathy Hochul da gözaltıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekler ortaya çıktıkça, bu gece çok daha rahat uyuyacak bir topluluk olduğunu biliyorum. Ve hayatları alt üst olan, yakınlarına ne olduğunu sorgulayan bir çok aile, failin bir gün adalet önüne çıkarılacağını merak ediyordu.” ifadelerini paylaştı.

Zanlının adı ve bilgileri paylaşıldı

CNN'e konuşan kaynaklar, gözaltındaki kişinin kimliğinin Rex Heuermann olduğunu söyledi.

Heuermann’ın Long Island’ta doğup büyüdüğü ve 1994'ten beri New York kenti merkezli mimarlık ve danışmanlık firması RH Consultants & Associates'in sahibi tescilli bir mimar olduğu açıklandı.

Zanlının, gelişmiş telefon verilerinin analitiği sonucu ele geçirildiği ve Long Island Massapequa Park’ta bulunan evinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Long Island’ın güneyindeki sahilde 2010’dan sonra değişik zamanlar içinde 8 kadın ile bir erkek ve çocuk olmak üzere en az 10 insan kalıntısı bulunmuş, esrarı çözülemeyen bu “Gilgo Beach seri cinayetleri” halk arasında korkuya neden olmuştu.

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