Yurt dışındaki temsilciliklerde 15 Temmuz törenleri düzenlendi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Türk Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi.

Pakistan Federal Meclis Başkanı Raja Parwez Ashraf etkinliğe onur konuğu olarak katıldı.

Törende konuşan Maarif Okulları Pakistan Koordinatörü Harun Küçükaladağlı,, FETÖ'nün Pakistan'da anayasa mahkemesinin kararıyla terör örgütü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Atina Büyükelçiliği'nde anma etkinlikleri

Yunanistan'da, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde de tören yapıldı. 15 Temmuz Destanı'nı anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, konuşmasında Atina'nın FETÖ'cülere kucak açtığına dikkati çekti.

Terör örgütü mensuplarının Yunanistan'ı adeta bir üsse çevirdiklerine vurgu yaptı.

İngiltere'de 15 Temmuz töreni

İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutundaki anma etkinliğinde şehitler için saygı duruşu yapıldı; Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, "Bu hain darbe girişimini çocuklarımıza mutlaka anımsatmamız bu karanlık günü unutturmamamız gerekiyor." dedi.

Roma Türk Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz sergisi açıldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde de anma töreni yapıldı.

Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nde Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İletişim Müşavirliğinin katkılarıyla düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananları aktaran fotoğraflar yer aldı.

Hırvatistan ve Bosna Hersek'teki camilerde Kur'an-ı Kerim okundu

Hırvatistan ve Bosna Hersek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Hırvatistan'daki cami ve mescitlerde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Bosna Hersek'te de 15 Temmuz şehitleri için ülke genelindeki camilerde Yasin okundu.