ABD'de 15 Temmuz töreni düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği’nde tören düzenlendi.

Törene 14 büyükelçi, ABD'li ve Rus yetkililer dahil çok sayıda yabancı davetli katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın ev sahipliğindeki tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

"15 Temmuz terörizm şeytanına karşı toplumun zaferi"

İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı, hain darbe girişiminde yaşananları anlatan video gösterildi.

Törene katılan konuşmacılar Türk halkının demokrasiyi korumak için verdiği mücadeleyi övdü.

Düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü’nden Luke Coffey de, 15 Temmuz’u "terörizm şeytanına karşı toplumun zaferi" olarak tanımladı.

"Türk halkı canı pahasına demokrasiye sahip çıktı"

Törende konuşan Washington Büyükelçisi Hasan MuratMercan da 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkın canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını hatırlattı.

Büyükelçi Mercan Türkiye ABD ilişkilerindeki ivmenin diyalogla ve karşılıklı anlayışla sağlandığını söyledi.

Terörün her türüyle mücadele için ABD’den beklentilerini yineleyen Büyükelçi Mercan Ankara Washington ilişkilerinin daha da ilerlemesine bölge ve dünyanın ihtiyacı olduğunu belirtti.