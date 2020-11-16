Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, salgının başından 12 Kasım'a kadar toplam 1 milyon 39 bin 464 çocuğun COVID-19'a yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, son bir haftada ise 111 bin 946 çocukta yeni pozitif vaka tespit edildiği aktarıldı.

Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Dr. Sally Goza, sayıyı "şaşırtıcı ve trajik" bulduğunu ve daha önce böylesi bir virüs patlaması görmediklerini ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesine göre ABD'de COVID-19 vaka sayısı 11 milyonu geçti.

Eyaletlerin çoğu, salgının yayılmasını azaltmak için yeni kısıtlamalar getirmeye başladı.

251 bin 935 kişi hayatını kaybetti

COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 138 bin 821 artışla 11 milyon 374 bin 487'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 650 artarak 251 bin 935’e ulaştığı ülkede COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 937 bini, toplam test sayısı da 168 milyonu geçti.