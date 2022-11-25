Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Yunanistan’a MQ-9 Reaper İHA’larını konuşlandırdı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD, Yunanistan’ın Larissa Hava Üssüne bir yıllığına 8 gelişmiş MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı konuşlandırdı.
Yunan medyasında çıkan haberler üzerine Pentagon’dan edinilen bilgiye göre, MQ-9 İnsansız Hava Araçlar (İHA) daha önce çekildiği Larissa üssüne yeniden konuşlandırıldı.
ABD Hava Kuvvetlerine bağlı 8 MQ-9 Reaper İHA'lar, ilgili ekipman ve personel ile 12 Kasım’da Larissa Hava Üssüne geldi.
Konuşlandırmanın, bir yıllığına ve ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) ile Yunanistan ordusu arasında 1 Kasım’da imzalanan bir anlaşma çerçevesinde yapıldığı öğrenildi.
Yunanistan ordusu, bu konuşlanmanın müttefik kuvvetlerle iş birliğini geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu ve "NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve caydırıcılığına katkı sağlayacağını" iddia etti.
Etiketler: ABD Yunanistan SİHA
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