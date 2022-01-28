Tennessee eyaletinde otoyol kenarında duran adamı fark eden polis, adamın oradan ayrılmasını istedi, ancak "hayır" yanıtı aldı.



Şüpheli adamı gözaltına almak isteyen polis,olay yerine destek istedi.



Bölgeye giden 20'ye yakın polis, silahlarını çekerek şüpheliyi kıskaca aldı.

Tabanca ve tüfeklerin doğrultulduğu adam, cebinden bir şey çıkardığı anda silahlar patladı.

10'a yakın polis şüpheliyi kurşun yağmuruna tuttu.

37 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Cebinden çıkardığı cismin maket bıçağı olduğu anlaşıldı.



Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çığ gibi büyüdü.



Polisler hakkında soruşturma açılırken, şüphelinin ailesinin polisleri dava edeceği belirtildi.



Bu ABD'de ilk değil

ABD'de benzer görüntüler daha önce de defalarca kaydedildi.

ABD polisi kendilerine ya da çevredekilere yönelik bir tehdit gördüğü anda şüpheliye kurşun yağdırıyor.





Geçtiğimiz yıl Arizona'da polis, tekerlekli sandalyedeki hırsızlık zanlısını 9 el ateş ederek vurmuştu.

Ardından hareketsiz yere düşen adamı ters kelepçelemişti.

Adamın hayatını kaybetmesinin ardından polisin görevine son verilmişti

Ülkede polis şiddetine dair akılda kalan son dönemdeki en büyük olay, George Floyd'un boynuna 9 dakika boyunca bastırılarak öldürülmesi oldu.

Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru görevinden alınarak, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de polisin yetkileri konusundaki yasa, federal kolluk güçlerinin gerekli olmadıkça ölümcül güç kullanmasını yasaklıyor.